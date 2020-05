Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le bilan d'un accident d'hélicoptère de l'armée s'alourdit à 2 morts Reuters • 30/04/2020 à 14:56









PARIS, 30 avril (Reuters) - Un militaire français grièvement blessé mercredi après avoir chuté lors d'un exercice de sauvetage dans les Landes a succombé jeudi matin à ses blessures, annonce la ministre des Armées Florence Parly dans un communiqué. Cela porte à deux décès le bilan de cet accident d'un Caracal de l'escadron d'hélicoptères 1/67 "Pyrénées" survenu près de Biscarosse, dans "des circonstances qui restent à établir", précise la ministre. Le 15 avril dernier, deux autres soldats s'étaient tués dans un accident d'hélicoptère dans les Hautes-Pyrénées. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Marine Pennetier)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.