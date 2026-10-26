France-Le 31 octobre sera encore un "samedi à risque" - Macron

(Actualisé avec déclarations supplémentaires de Macron)

La nouvelle journée de mobilisation en France le 31 octobre à l'appel des "Gilets jaunes" sera encore "un samedi à risque", a estimé lundi Emmanuel Macron, en déplacement surprise à Marseille (Bouches-du-Rhône).

"On sait que samedi prochain est encore un samedi à risque. On sait qu'il y a le 5 novembre une journée de mobilisation nationale (qui) mobilise tous les syndicats", a déclaré le chef de l'Etat aux côtés du maire de la cité phocéenne Benoît Payan.

"Pour autant, il n'est pas écrit qu'il y ait une chronique de chaque samedi qui doive reprendre", a-t-il ajouté, faisant aussi référence aux précédentes mobilisations des 17 octobre et 24 octobre.

Le gouvernement doit présenter ce lundi une série de mesures pour répondre aux revendications des organisations lycéennes et étudiantes, notamment la refonte de Parcoursup.

Emmanuel Macron a refusé de s'exprimer plus avant sur leur teneur avant la conférence de presse des ministres de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur en fin d'après-midi, mais il a promis des "annonces fortes".

Le chef de l'Etat a semblé par ailleurs concéder un raté de l'exécutif dans sa réponse aux revendications lycéennes et étudiantes, jugée tardive.

"À coup sûr...", a-t-il dit en réponse à une question sur le "tempo" gouvernemental. Avant d'ajouter: "Mais maintenant je regarde devant, donc on avance".

(Claude Chendjou et Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)