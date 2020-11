Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-La réouverture des lieux de culte sera progressive-Castex Reuters • 26/11/2020 à 11:36









PARIS, 26 novembre (Reuters) - Les lieux de culte en France ne pourront pas accueillir plus de 30 personnes dans un premier temps lors de leur réouverture samedi mais cette jauge pourrait être progressivement levée en fonction de l'évolution de l'épidémie due au nouveau coronavirus, a déclaré jeudi Jean Castex. "Cette réouverture ne peut qu'être progressive", a dit le Premier ministre lors d'une conférence de presse détaillant les modalités de l'assouplissement des contraintes imposées pour enrayer l'épidémie. "Ces lieux accueilleront d'abord 30 personnes dans le respect des règles sanitaires puis cette jauge évoluera progressivement en fonction de la situation sanitaire et de l'échéance du 15 décembre", a-t-il poursuivi. "Il pourra s'agir d'une jauge en fonction de la capacité globale d'accueil du lieu. Les discussions se poursuivent avec les autorités religieuses." (Henri-Pierre André et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

