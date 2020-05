Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-La règle des 100km prendra fin mardi Reuters • 28/05/2020 à 18:13









PARIS, 28 mai (Reuters) - La limitation des déplacements à 100km autour du domicile sauf motif professionnel ou familial impérieux, qui visait à éviter une propagation du coronavirus à des zones jusque-là épargnées, prendra fin mardi, a annoncé jeudi Edouard Philippe. "A compter du 2 juin, il est mis fin à l'interdiction de déplacement de plus de 100km de chez soi" mais "cela ne doit pas signifier un relâchement dans l'attention : moins on circule, moins le virus se propage", a déclaré le Premier ministre lors d'une conférence de presse à Matignon. Concernant les restrictions aux frontières, elles seront maintenues jusqu'au 15 juin mais la France sera favorable à leur réouverture à cette date "si la situation sanitaire le permet, sans quatorzaine pour les voyageurs en provenance de pays européens", a-t-il ajouté. Des mesures de réciprocité seront par ailleurs appliquées aux voyageurs venus de pays qui instaurent des dispositifs de quarantaine pour les Français qui se rendent sur leurs territoires, a-t-il prévenu. (Nicolas Delame et Marine Pennetier)

