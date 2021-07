Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : la production industrielle repart à la baisse Cercle Finance • 05/07/2021 à 09:13









(CercleFinance.com) - La production industrielle de la France est repartie à la baisse au mois de mai, victime de la pénurie de certains composants, montrent des données publiées lundi par l'Insee. Après une hausse de 0,1% en avril, La production de l'industrie hexagonale a reculé de 0,3% d'un mois sur l'autre, la production manufacturière ayant reculé à elle seule de 0,5%. Elle s'inscrit notamment en net repli dans les matériels de transport (-5,4%) du fait des pénuries constatées sur certains intrants dans l'industrie automobile. Par rapport à février 2020, c'est-à-dire le dernier mois avant le début du premier confinement, la production reste encore en retrait de 6,9% dans l'industrie manufacturière et de 5,6% dans l'ensemble de l'industrie.

