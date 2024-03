France: la production industrielle est repartie à la baisse en janvier

( AFP / ARNAUD FINISTRE )

La production industrielle en France est repartie à la baisse en janvier après deux mois de progression, se repliant de 1,1% par rapport au mois de décembre 2023, a indiqué mardi l'Insee.

La production manufacturière s'est, elle, repliée de 1,6%, pénalisée par un ralentissement de la production de biens d'équipement et de matériels de transport, a détaillé dans un communiqué l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les statisticiens nationaux ont fortement révisé à la baisse leurs estimations du mois du décembre, aussi bien concernant la production industrielle (finalement en hausse de 0,4% sur un mois au lieu de +1,1%) que la production manufacturière (+0,5% au lieu de +1,2%).

Ces révisions d'une ampleur inhabituelle s'expliquent par des changements dans la méthode de calcul de l'indicateur.

Economiste chez ING, Charlotte de Montpellier juge dans un communiqué publié par la banque que "le premier trimestre a plus mal commencé que prévu et que la croissance du produit intérieur brut (PIB) risque d’être encore une fois très décevante".

"Alors que la Banque de France et l’Insee tablent sur une croissance trimestrielle entre 0,1 et 0,2% pour le premier trimestre, les données d'aujourd'hui suggèrent qu'une nouvelle stagnation du PIB est beaucoup plus probable", ajoute-t-elle.

Sur une note plus optimiste, "la confiance s’améliore dans le secteur, les carnets de commandes ne se détériorent plus et les stocks ont été réduits, ce qui laisse espérer une hausse de la production dans les prochains mois", conclut Mme de Montpellier.

Dans le détail, en janvier, la production industrielle a été grevée par le repli de 1,5% sur un mois de la fabrication d'"autres produits industriels", une catégorie statistique qui regroupe notamment la métallurgie (-2,6%) et la chimie (-3,1%).

Dans les matériels de transport, la production a reculé de 5,3% en janvier, lestée par le secteur automobile (-6%).

La production de biens d'équipement a plus modestement reculé de 0,3%, pâtissant du repli de 8,3% de la fabrication d'équipements électriques.

A l'inverse, la production s'est redressée de 1,5% sur un mois dans les industries agroalimentaires et de 1,6% dans les industries extractives, l'énergie et l'eau.

Entre novembre 2023 et janvier 2024, la production industrielle a dépassé de 0,8% celle enregistrée un an plus tôt sur la même période (novembre 2022-janvier 2023).

Sur un an, "la production est en nette hausse dans les matériels de transport (+7,2%) et les industries extractives, énergie, eau (+4,0%)", précise l'Insee.

"Elle est quasi stable dans les +autres produits industriels+ (+0,1%). À l’opposé, elle baisse dans les industries agroalimentaires (-2,0%), les biens d’équipement (-1,5%) et la cokéfaction et le raffinage (-4,5%)", conclut l'Insee.