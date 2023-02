France : la production d'électricité a atteint son plus bas niveau depuis trente ans

Malgré une crise énergétique sans précédent depuis le choc pétrolier des années 1970, " la France a montré sa résilience et sa sécurité d'approvisionnement a été garantie ", a déclaré lors d'une conférence de presse Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE.

(AOF) - Selon RTE, le pays n'a produit que 62,7% de son électricité d'origine nucléaire. Du jamais vu en 30 ans. Ce record s'explique par une baisse historique de la production nucléaire liée aux difficultés du parc de réacteurs d'EDF, a annoncé ce jeudi le gestionnaire du réseau de transport d'électricité dans son bilan annuel. Seulement 62,7% de l'électricité était d'origine nucléaire l'an dernier, contre 69% en 2021 et plus de 70% auparavant en France, qui s'appuie historiquement sur son parc nucléaire pour fournir du courant depuis 50 ans.

