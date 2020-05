Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-La Poste s'engage à rouvrir ses 7.700 bureaux avant fin mai Reuters • 05/05/2020 à 08:20









PARIS, 5 mai (Reuters) - Le PDG de la Poste Philippe Wahl s'est engagé mardi à rouvrir la totalité de ses 7.700 bureaux présents sur le territoire français avant la fin mai, démentant toute défaillance dans le service public lors de l'épidémie de coronavirus toujours en cours. "La Poste n'a pas été défaillante et n'a pas disparu", a-t-il déclaré sur RTL. "La preuve c'est que nous avons au mois d'avril distribué les prestations sociales à 1,5 million de personnes dans les bureaux de poste." "Simplement pour réussir ce tour de force, nous avons donné la priorité aux bureaux les plus importants (...) ce qui a pu donner l'impression dans les zones rurales que nous n'étions pas ouverts", a-t-il expliqué. "Aujourd'hui, il y a 5.475 bureaux de poste qui sont ouverts sur 7.700, nous sommes en avance sur l'engagement pris vis-à-vis du gouvernement", a-t-il par ailleurs fait valoir. "Je prends un nouvel engagement, c'est que nos 7.700 bureaux de poste seront tous ouverts avant la fin du mois de mai". Depuis le début de l'épidémie, la distribution du courrier et des colis a été fortement perturbée et drastiquement réduite, passant de six jours à trois jours par semaine, puis à quatre jours depuis le 21 avril, alimentant les critiques des usagers et des élus locaux, notamment en zone rurale. (Marine Pennetier, édité par Myriam Rivet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.