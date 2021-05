France : la part des produits autoconsommés recule

(AOF) - En 2017, au cours d'une semaine donnée, 20 % des ménages français ont consommé au moins un aliment issu de leur propre production ou de celle d'un autre ménage, a annoncé l'Insee. Il s'agit surtout de produits du jardin, de la basse-cour, de la cueillette, de la chasse ou de préparations réalisées à la maison à partir de ces produits (confitures, conserves, etc). La part de ménages qui autoconsomment a baissé en 30 ans : elle était de 34 % en 1985 et de 23 % en 2006.

L'autoconsommation représente 5 % du budget d'alimentation à domicile des ménages.

Les deux tiers des ménages concernés disposent d'un jardin avec un potager ou un verger. Les plus âgés autoconsomment davantage. L'autoconsommation est plus fréquente à Mayotte, en Martinique et dans l'Ouest de la France métropolitaine.