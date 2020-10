Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-La justice valide la fermeture de la mosquée de Pantin Reuters • 27/10/2020 à 13:21









PARIS, 27 octobre (Reuters) - La justice française a confirmé mardi la fermeture administrative pour six mois de la grande mosquée de Pantin (Seine-Saint-Denis), accusée par le gouvernement d'avoir contribué à la campagne contre Samuel Paty sur les réseaux sociaux avant l'assassinat de ce professeur de collège à la suite de la présentation de caricatures de Mahomet en classe. "Le tribunal administratif de Montreuil vient de confirmer la fermeture administrative de la mosquée de Pantin", a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur Twitter. Les autorités reprochent notamment à cette mosquée le partage sur son compte Facebook de la vidéo dans laquelle Brahim C., père d'une des élèves de Samuel Paty, appelait "tous les musulmans" à faire pression sur l'enseignant et le collège du Bois d'Aulne, dont il donnait l'adresse, pour dénoncer son comportement et obtenir son renvoi. Samuel Paty a été décapité le 16 octobre par un jeune islamiste présumé d'origine tchétchène, quelques jours après avoir montré des caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo lors d'un cours d'éducation morale et civique, une initiative à l'origine d'une campagne hostile sur les réseaux sociaux via notamment cette vidéo sur Facebook. L'avocat de la Fédération musulmane de Pantin, William Bourdon, a annoncé sur BFM TV qu'il allait contester la décision du tribunal administratif devant le Conseil d'Etat. (Rédaction de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.