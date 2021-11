France : la hausse de l’activité du secteur privé s’est accélérée en novembre

(AOF) - Le secteur privé français a connu une accélération de la croissance de son activité globale en novembre, selon une estimation préliminaire du bureau d’études IHS Markit. Ainsi, l’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite est ressorti à 56,3 contre un consensus de 53,4 et après 54,7 en octobre. De son côté, le PMI dans les services a atteint 58,2 contre un consensus de 55,5 et après 56,6 en octobre. Enfin, le PMI manufacturier a atteint 54,6 contre un consensus de 52,8 et après 53,6 en octobre.

" Après une phase de ralentissement ces derniers mois, la hausse de l'activité du secteur privé français s'est (…) accélérée en novembre ", constate Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit.

" Cette accélération de la croissance globale a toutefois exclusivement reposé sur les bonnes performances du secteur des services, la production manufacturière ayant en effet reculé pour un deuxième mois consécutif en novembre, entravée par le maintien de pénuries de composants, l'allongement des délais de livraison et l'environnement défavorable à la demande ", a ajouté l'expert.