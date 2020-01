France-La grève "sans issue", "détermination totale", dit Philippe

PARIS, 15 janvier (Reuters) - La grève contre la réforme du système des retraites dans les transports, la plus longue dans l'histoire de France, est "sans issue" compte tenu de la détermination "totale" du gouvernement à aller jusqu'au bout de la suppression des régimes spéciaux, a déclaré mercredi Edouard Philippe. Cette grève est "sans issue" au "sens où la détermination du gouvernement de mettre en place ce système universel de retraites et donc de supprimer à terme (...) les régimes spéciaux est totale" et nous irons "au bout de cette démarche", a souligné le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse à l'issue d'un séminaire gouvernemental à l'Elysée. (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)