France : la fixation du taux d’usure redevient trimestrielle

(AOF) - La Banque de France a annoncé le retour au calcul trimestriel du taux d’usure, taux plafond pour les crédits, pour accompagner la stabilisation des taux. Suite à la remontée rapide des taux directeurs de la BCE, le gouverneur de la Banque de France et le ministre des Finances avaient retenu exceptionnellement une publication mensuelle des taux d’usure à partir de janvier 2023. Pour les prêts immobiliers de plus de 20 ans, le taux d'usure atteint désormais 6,29%.

"Cette mensualisation exceptionnelle n'a plus lieu d'être désormais", a indiqué l'institution financière. "La stabilisation des taux directeurs de l'Eurosystème, celle du taux du Livret A à 3 % et la baisse récente des taux longs justifient le retour à la fixation trimestrielle du taux d'usure", explique la Banque de France. "Ceci devrait contribuer à la tendance vers la stabilisation des barèmes de crédit immobilier, et donner une meilleure visibilité aux emprunteurs".