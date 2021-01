France : la finance a perdu 3 400 emplois en 2020

(AOF) - En 2020, les services financiers, d'intermédiation financière et de l'assurance ont perdu 3 390 emplois nets, selon les résultats du Rapport National sur l'Emploi en France d'ADP. Au total, le secteur privé en France a perdu 82 030 emplois nets l'année dernière. " Ce sont le commerce, l'industrie et les services aux entreprises qui ont été les plus impactés. Par ailleurs, le chômage structurel de longue durée demeure un défi majeur, le taux de chômage étant largement au-dessus de la moyenne européenne » a déclaré Ahu Yildirmaz, Vice-Présidente et co-Directrice de l'Institut de Recherche d'ADP.