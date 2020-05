Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-La filière auto devra relocaliser en contrepartie du soutien de l'Etat Reuters • 11/05/2020 à 08:58









PARIS, 11 mai (Reuters) - Les acteurs de la filière automobile française, sévèrement touchés par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, devront envisager des relocalisations en contrepartie du soutien que l'Etat compte leur apporter, a prévenu lundi Bruno Le Maire. "Nous sommes prêts à vous aider, nous sommes prêts à améliorer par exemple les primes à la conversion, nous sommes prêts à regarder ce qui va améliorer votre compétitivité sur le site de production français, la contrepartie ça doit être quelle relocalisation est-ce que vous envisagez", a déclaré le ministre français de l'Economie et des Finances aux acteurs du secteur sur BFM Business. "C'est comme ça qu'on va arriver à construire une industrie automobile plus forte", a-t-il souligné en précisant qu'il s'entretiendrait à nouveau cette semaine avec les représentants de la filière. (Leigh Thomas et Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +5.92% PEUGEOT Euronext Paris +1.04%