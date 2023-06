Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: la dette publique dépasse les 3000 milliards d'euros information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 13:38









(CercleFinance.com) - À la fin du premier trimestre 2023, la dette publique de la France au sens de Maastricht a augmenté de 63,4 milliards d'euros pour s'élever à 3013,4 milliards. En pourcentage du PIB, elle s'est accrue de 0,7 point sur trois mois pour s'établir à 112,5%.



L'Insee, qui publie ces données, précise que l'augmentation de la dette brute des administrations publiques a résulté de celles de l'État (+48,6 milliards d'euros) et des administrations de sécurité sociale (+17,4 milliards).



La dette des organismes divers d'administration centrale a diminué (-2,8 milliards d'euros), du fait du désendettement de SNCF Réseau et de France Compétence, tandis que celle des administrations publiques locales est restée stable (+0,2 milliard).





