France : la croissance du secteur manufacturier légèrement relevé pour octobre

(AOF) - L'activité dans le secteur manufacturier a été un peu plus dynamique qu'initialement annoncée en octobre en France, a indiqué IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 51,3 contre 51,2 en septembre, 51 selon l'estimation précédente, que les analystes s'attendaient à être confirmée.

" La forte hausse des cas de Covid-19 rendant probable le maintien dans la durée des mesures de lutte contre la propagation du virus, le secteur manufacturier français risque d'être confronté à une conjoncture de plus en plus défavorable. Selon les données PMI Flash publiées dernièrement, l'instauration de couvre-feux dans le pays a déjà fortement nui à l'activité des prestataires de services, et cette tendance ne devrait pas tarder à se répercuter sur le secteur manufacturier. A l'approche de l'hiver, on peut également s'attendre à un durcissement des restrictions déjà en vigueur, " a averti le bureau d'études.