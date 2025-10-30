France-La croissance du PIB accélère à 0,5% au T3

L'économie française a accéléré sa progression au troisième trimestre, portée notamment par la production totale, la demande intérieure finale et la contribution du commerce extérieur, montre la première estimation publiée jeudi par l'Insee.

Le produit intérieur brut (PIB) de la France a progressé de 0,5% de juillet à septembre, alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient un ralentissement à +0,2%, après une hausse de 0,3% au deuxième trimestre.

"La production totale (biens et services) augmente de nouveau au troisième trimestre 2025, quoique plus fortement : elle est en hausse de 0,8%, après +0,3% au deuxième trimestre", indiqué l'Insee dans un communiqué.

La consommation des ménages a de nouveau légèrement augmenté au troisième trimestre (+0,1%) et la contribution du commerce extérieur à la croissance du PIB est "nettement positive au troisième trimestre" (+0,9 point, après -0,4 point au deuxième trimestre), ajoute l'institut.

