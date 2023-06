Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: la croissance des services ralentit en mai information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 10:03









(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité dans les services en France a sensiblement ralenti en mai, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle PMI de S&P Global et Hamburg Commercial Bank publiés ce lundi.



L'indice PMI HCOB d'activité du secteur s'est établi à 52,5 le mois dernier, en recul par rapport à son niveau de 54,6 d'avril et légèrement en-dessous de sa première estimation de 52,8, publiée le 23 mai.



Il s'agit du premier ralentissement de la croissance enregistré par le secteur français du tertiaire depuis le début de la reprise de l'activité, amorcée en février dernier.



Dans leur communiqué, les auteurs de l'enquête évoquent à la fois un affaiblissement de la demande et une accélération de la hausse des prix facturés.





