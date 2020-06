Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-La Cour d'appel de Paris ordonne la reprise de l'enquête pour viol visant Darmanin Reuters • 11/06/2020 à 18:50









PARIS, 11 juin (Reuters) - La Cour d'appel de Paris a ordonné la reprise de l'enquête pour viol qui vise le ministre français du budget Gérald Darmanin, observant que l'ordonnance de non-lieu de 2018 avait été rendue sur la seule base de l'enquête préliminaire, a-t-on appris jeudi de source judiciaire. Selon la juridiction, "le juge d'instruction aurait dû lui-même ordonner des actes d'instruction. C'est pour cette raison que la procédure retourne au juge d'instruction pour qu'il puisse la clôturer dans de bonnes conditions", a dit la source de Reuters. "La chambre d'instruction ne se prononce pas sur les charges, ne dit pas que oui il y a matière à poursuivre ou non il n'y a pas matière à poursuivre." Dans un communiqué, les avocats du ministre de l'Action et des Comptes publics rappellent que leur client a déjà bénéficié de deux classements sans suite et d'une ordonnance de non-lieu. "L'arrêt de la Cour d'appel de Paris (...) n'est lié qu'à une question de recevabilité de pure forme", disent-ils. (Matthieu Protard, Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.