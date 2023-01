Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: la contraction s'atténue dans l'industrie (PMI) information fournie par Cercle Finance • 02/01/2023 à 10:02









(CercleFinance.com) - La contraction de l'activité du secteur manufacturier s'est légèrement atténuée en décembre mais la situation économique n'en demeure pas moins incertaine, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achats.



Son indice composite des acheteurs PMI S&P Global s'est ainsi redressé à 49,2 le mois dernier, contre 48,3 en novembre, mettant en évidence un ralentissement de la contraction lors de la fin d'année 2022.



Mais l'indice s'établit toujours sous la barre des 50 points, et ce pour le quatrième mois consécutif, signalant ainsi un secteur toujours en zone de contraction.



S'il estime que la récession de l'industrie 'n'est peut-être pas aussi sévère

qu'on le craignait', Joe Hayes, l'économiste de S&P Global Market en charge du rapport, souligne que la situation reste pour l'heure 'incertaine' et n'exclut pas le risque d'une 'dégradation soudaine de la conjoncture au cours des prochains mois'.





