France: la contraction du secteur privé se poursuit (PMI)

(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur privé a encore accentué sa contraction en France au mois de novembre, pénalisée par la faiblesse persistante de la demande, à en croire la version préliminaire de l'indice PMI publiée ce jeudi.



L'indice PMI 'flash' composite mesurant l'activité globale compilé par HCOB s'est ainsi replié à 44,5 en novembre, contre 44,6 en octobre, ressortant en territoire négatif pour un sixième mois d'affilée.



Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank, décrit ainsi une économie française qui 'semble se trouver dans l'impasse'.



'Le secteur des services français peine à sortir de l'ornière, la faiblesse des niveaux d'activité, le resserrement des conditions financières et la détérioration de la demande pesant sur la confiance des entreprises', écrit-il dans l'étude.



L'indice PMI 'flash' mesurant l'activité dans le secteur des services s'est quelque peu redressé, atteignant 45,3 en novembre contre 45,2 en octobre, mais celui de l'industrie manufacturière s'est replié à 42,6, après 42,8 le mois passé, pour désormais évoluer à un plus bas de trois ans et demi.





