France : la contraction du secteur manufacturier plus forte que prévu en février

(AOF) - La contraction du secteur manufacturier français en février s’est avérée plus forte qu’indiqué initialement, selon S&P Global. L’indice des directeurs d’achat pour ce secteur est ressorti à 47,4 en février, contre une estimation initiale de 47,9 et 50,5 en janvier. Le consensus s’élevait à 47,9.

" La production et les nouvelles commandes ont en effet enregistré leur plus fort repli depuis respectivement octobre et novembre 2022. Les données PMI mettent par ailleurs en évidence une dégradation de la demande étrangère, une accentuation de la baisse de l'activité achats et de nouvelles opérations de déstockage, facteurs qui laissent augurer une nouvelle contraction de la production au cours des prochains mois " a prévenu Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence.