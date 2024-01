France : la contraction du secteur manufacturier en ligne avec les attentes

(AOF) - L’indice des directeurs d’achat pour l’industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s’est replié de 42,9 à 42,1 en décembre, soit son plus faible niveau depuis mai 2020. Il était attendu à 42. Il signale ainsi une forte détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier français, et une accélération de la contraction par rapport à novembre. Selon les données sectorielles, l’activité a fortement reculé dans les secteurs des biens intermédiaires et des biens d’équipement, la baisse enregistrée dans celui des biens de consommation ayant été nettement moins prononcée.