France : la consommation des ménages repart à la baisse en mars

(AOF) - En France, les dépenses de consommation des ménages ont nettement diminué en mars par rapport à février. Elles reculent en effet de 1,1 %, après avoir progressé de 0,3 % en février, selon les données publiées par l'Insee. Ce repli provient de la forte baisse des achats de biens fabriqués (-3,7 %), qui s'explique notamment par la mise en place de mesures de confinement et de fermetures des magasins « non essentiels » dans 19 départements, et dans une moindre mesure par le contrecoup des soldes décalés de février.

À l'inverse, les dépenses en énergie rebondissent (+1,3 % après -3,3 % en février) ainsi que la consommation alimentaire (+0,8 % après -2 % en février).