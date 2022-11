France : la conjoncture se dégrade plus que prévu dans le secteur manufacturier

(AOF) - L'activité dans le secteur manufacturier français s'est contractée en octobre légèrement plus qu’initialement estimé, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 47,2 alors qu'il était attendu à 47,4, niveau annoncé initialement. Il s’élevait à 47,7 en septembre. Sous 50, cet indicateur signale une contraction du secteur et plus celui-ci est faible et plus la contraction est importante.

" La production et le volume des nouvelles commandes ont enregistré des baisses d'un rythme inégalé en dehors des périodes d'intenses turbulences économiques, telles que la pandémie de Covid- 19, la crise de la dette souveraine dans la zone euro et la crise financière mondiale de 2008/2009 ", a précisé Joe Hayes, économiste senior chez S&P Global Market Intelligence. Il souligne également que les tensions inflationnistes se maintiennent à des niveaux historiquement élevés.