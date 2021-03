Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : la conjoncture s'améliore dans l'industrie (PMI) Cercle Finance • 01/03/2021 à 10:06









(CercleFinance.com) - Le secteur manufacturier français a enregistré au mois de février sa plus forte croissance en plus de trois ans, montrent les résultats définitifs de l'enquête IHS Markit publiés lundi. L'indice des acheteurs PMI s'est établi à 56,1 le mois dernier, en hausse par rapport à la première estimation ('flash') de 55 et les 51,6 du mois de janvier. Il s'agit, d'après IHS Markit, de son plus haut niveau depuis janvier 2018. Cette forte croissance du secteur manufacturier français est imputable à un raffermissement de la demande, les clients commençant à se projeter au-delà de la crise sanitaire, explique le cabinet de recherche. Les entreprises interrogée dans le cadre de l'enquête se sont ainsi déclarées 'très optimistes' quant à une hausse de leur activité au cours des douze prochains mois, le degré de confiance ayant atteint son deuxième plus haut niveau depuis le début de la collecte des données en juillet 2012, explique le bureau d'études. Autre bonne nouvelle, la vigueur de la demande a conduit les entreprises à recruter du personnel supplémentaire en février, entraînant une progression de l'emploi, souligne IHS Markit.

