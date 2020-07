Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : la conjoncture manufacturière se redresse Cercle Finance • 01/07/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Se redressant de 40,6 en mai à 52,3 en juin, l'indice PMI IHS Markit signale une amélioration de la conjoncture du secteur manufacturier français pour la première fois depuis janvier, après trois mois de forte contraction résultant de la pandémie de coronavirus. 'La stabilisation de la demande observée au cours du mois témoigne en outre d'un regain d'optimisme des entreprises, celles-ci semblant désormais entrevoir la possibilité d'une fin de l'épidémie', ajoute Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.