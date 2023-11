Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: la confiance des ménages remonte en novembre information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - En novembre 2023, la confiance des ménages en France s'améliore, mais demeure relativement dégradée : à 87, son indicateur synthétique -calculé par l'Insee- augmente de trois points, mais reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période.



Les soldes d'opinions des ménages relatif aux perspectives d'évolution de leur situation financière (+5 points) et à leur situation financière passée (+2 points) augmentent, tandis que leur part jugeant opportun de faire des achats importants se redresse (+4 points).



Les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage repartent à la hausse, avec un solde grimpant de huit points, mais leur part estimant que les prix vont accélérer au cours des 12 prochains mois continue de diminuer (-2 points).





