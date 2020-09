Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-La confiance des ménages est restée stable en septembre Reuters • 29/09/2020 à 10:01









PARIS, 29 septembre (Reuters) - La confiance des ménages est restée stable en France au mois de septembre, la légère amélioration des perspectives sur le niveau de vie et sur la situation financière étant occultée par les craintes liées à l'évolution du chômage, selon les données publiées mardi par l'Insee. L'indicateur synthétisant cette confiance s'est maintenu à 95, un niveau identique à celui d'août, mais légèrement supérieur aux 94 points attendus en moyenne par les économistes interrogés par Reuters. Cet indicateur de la confiance des ménages évolue depuis juin dans une fourchette comprise entre 96 et 94, la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus l'ayant ramené au printemps aux niveaux observés au plus fort du mouvement de contestation des Gilets jaunes. Il reste ainsi en deçà de sa moyenne de long terme, fixée à 100. "En septembre, le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière future gagne deux points. Il repasse légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période pour la première fois depuis février 2020", note l'Insee. Cela n'empêche pas les ménages français de considérer qu'il est actuellement opportun d'épargner et cette dynamique est en hausse pour le cinquième mois consécutif. Cette opinion est confortée par leurs craintes vis-à-vis de la situation sur le front de l'emploi qui "augmentent légèrement en septembre et restent à un niveau élevé". Voir aussi : * TABLEAU-France-Confiance des ménages stable en septembre - (Nicolas Delame, édité par Bertrand Boucey)

