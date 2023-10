France : la confiance des entreprises de services a chuté en septembre

Même constat pour le PMI Composite S&P Global, qui prend en compte les services et le secteur manufacturier, qui a atteint 44,1 après 46 en août. Il était attendu à 43,5 par les économistes qui anticipaient la confirmation de la première estimation.

Parallèlement, le degré de confiance des entreprises de services françaises quant à une croissance de leur activité future a nettement chuté en septembre et a ainsi affiché son plus bas niveau depuis près de trois ans. Enfin, les données sur les prix ont mis en évidence une légère accentuation des tensions inflationnistes.

(AOF) - Le secteur des services français a connu en septembre une contraction de son activité moins importante qu’annoncé initialement, a indiqué S&P Global. Il s’agit cependant de la contraction la plus importante depuis novembre 2020. L'indicateur des directeurs d’achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 44,4 alors qu'il était attendu à 43,9 - conformément à la première estimation - après 46 en août.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.