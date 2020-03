Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-La chloroquine réservée à des cas particuliers, dit Véran Reuters • 24/03/2020 à 16:24









PARIS, 24 mars (Reuters) - Le ministre français de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, a repoussé mardi l'idée d'utiliser l'hydroxychloroquine pour soigner les malades atteints par le coronavirus, sauf cas cliniques très particuliers. Lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, le ministre était interpellé par le député (Les Républicains) du Haut-Rhin Eric Straumann, qui demandait des expérimentations en ce sens dans son département, très touché par l'épidémie. Comme le Premier ministre Edouard Philippe lundi soir, Olivier Véran s'est appuyé sur les recommandations du Haut conseil de santé publique, qui affirme ne pas avoir eu connaissance de traitements efficaces contre le coronavirus. "Il est dangereux, en l'absence de preuves, de donner ces médicaments comme on donnerait des médicaments qui auraient une autorisation de mise sur le marché", a dit Olivier Véran. "En revanche le Haut conseil considère que si, en collégialité, des médecins décidaient que sur des malades graves en l'absence de traitement, avec des complications pulmonaires sévères, estimaient en leur âme et conscience qu'ils pouvaient donner ce type de traitement eh bien il fallait le leur permettre et c'est ce que j'ai autorisé", a-t-il précisé, ajoutant que la chloroquine pouvait engendrer des problèmes cardiaques. "Donc l'usage hospitalier réservé à des situations particulières aujourd'hui, et si demain nous avons des données cliniques qui nous permettent espérer aller au-delà, nous n'attendrons pas", a-t-il poursuivi. "Mais nous devons attendre ces informations cliniques, sans quoi ce serait totalement irresponsable de ma part en tant que ministre de la Santé". Traitement contre le paludisme, l'hydroxychloroquine a obtenu des résultats prometteurs lors d'une étude menée sur un nombre réduit de patients à Marseille sous la houlette du professeur Didier Raoult mais son utilisation suscite le débat au sein de la communauté médicale. VOIR AUSSI: France-La prix Nobel 2008 appelle à la prudence sur la chloroquine (Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.