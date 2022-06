Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: la BdF revoit en baisse sa prévision de croissance information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 11:11









(CercleFinance.com) - La Banque de France ne prévoit plus qu'une croissance de 2,3% de l'économie française cette année, à en croire ses dernières projections économiques dévoilées mercredi.



La banque centrale tablait jusqu'ici sur une hausse de 2,8% à 3,4% de l'activité en 2022, mais la guerre en Ukraine et les fortes tensions sur les marchés des matières premières créent d'après elle 'un environnement difficile'.



Ces complications la conduisent par ailleurs à revoir à la hausse ses prévisions d'inflation, qui devrait rester élevée en 2022 à 5,6% avant de décroître très progressivement en 2023 pour repasser au-dessous de 2% en 2024.



Selon la BdF, la croissance du PIB devrait atteindre 1,2% en 2023 du fait d'une persistance des chocs actuels, avant de retrouver un rythme plus soutenu, à +1,7% en 2024, une fois les perturbations passées.



La Banque de France établit aussi un scénario plus défavorable dû à une aggravation des tensions sur les prix de l'énergie et de l'alimentation., qui verrait le PIB français reculer de 1,3% en 2023 avant que la croissance se rétablisse partiellement, à +1,3% en 2024.





