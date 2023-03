Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: la BdF relève sa prévision de croissance pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 11:21









(CercleFinance.com) - La Banque de France a révisé en hausse à 0,6% sa

prévision de croissance de l'économie française pour 2023, estimant que la probabilité d'une récession était désormais 'très réduite'.



Dans ses dernières prévisions, qui avaient été communiqués en décembre dernier, la banque centrale tablait jusqu'ici sur une progression de 0,3% du PIB cette année.



Dans sa note de conjoncture, la BdF explique prévoir une activité 'plus résiliente qu'anticipé' par rapport à ses prévisions du mois de décembre, à la faveur notamment du reflux des prix de l'énergie.



Concernant l'inflation, la Banque de France pronostique désormais une hausse de 5,4% des prix à la consommation en 2023, ce qui marquerait un net ralentissement par rapport aux 5,9% de l'exercice 2022.



En décembre dernier, la BdF déclarait viser une inflation de 6% cette année.



Concernant l'inflation hors énergie et alimentation, elle table sur une hausse des prix de 4,3% cette année, contre une précédente projection de 4%, et après une progression de 3,4% l'an dernier.





