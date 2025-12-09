France-La BdF prévoit une croissance de 0,2% au T4, l'incertitude reste élevée

L'économie française devrait progresser au quatrième trimestre, soutenue notamment par l'industrie manufacturière et les services marchands, mais à un rythme plus modéré que le trimestre précédent, a indiqué mardi la Banque de France (BdF) dans son enquête mensuelle de conjoncture.

La banque centrale, qui souligne que l'incertitude des entreprises reste élevée, prévoit une croissance de 0,2% du produit intérieur brut (PIB) pour le dernier trimestre de 2025, contre une progression de 0,5% pour la période allant de juillet à fin septembre.

La banque centrale n'avait pas donné d'estimation chiffrée pour la croissance de l'activité économique au dernier trimestre de l'année lors de son précédent rapport.

L'institution note que l'activité économique a continué de progresser en novembre, avec une hausse plus marquée dans l'industrie, et plus significativement qu'anticipé le mois dernier, tandis qu'en décembre, d'après les anticipations des entreprises, le secteur ralentit et l'activité évolue peu dans les services et le bâtiment.

"En décembre, d'après les anticipations des entreprises, l'activité continuerait de croître dans l'industrie, mais à un rythme moins soutenu, et évoluerait peu dans les services et le bâtiment. Les carnets de commandes des industriels restent dans l'ensemble jugés dégarnis, mais deviennent moins dégradés dans le bâtiment", dit la note de conjoncture.

L'activité industrielle, qui avait redémarré en novembre, est attendue en recul dans l'automobile en raison notamment de fermeture pour congés de fin d'année plus longs que l'an dernier, note la BdF.

Les carnets de commandes dans l'industrie sont affectés par un contexte de concurrence étrangère exacerbée et de morosité générale générant des reports de commandes, et seuls les segments de l'aéronautique et chantiers navals bénéficient de plans de charge solides sur plusieurs mois, voire années, souligne l'institution.

L'enquête réalisée auprès d'environ 8.500 entreprises entre le 26 novembre et le 3 décembre montre également que l'indicateur mensuel d'incertitude de la BdF se replie sensiblement mais reste à des niveaux élevés dans les trois grands secteurs, proches de ceux observés au moment de la discussion budgétaire de fin 2024.

"Les chefs d'entreprise mentionnent la situation nationale, principalement le manque de visibilité sur le vote du budget 2026 et le climat économique morose", dit la BdF.

Les difficultés d'approvisionnement dans l'industrie restent limitées, hormis dans les matériels de transport et les machines et équipements, tandis que les prix de vente sont jugés stables dans l'industrie, toujours orientés à la baisse dans le bâtiment et en hausse très modérée dans les services.

Les difficultés de recrutement, mentionnées par 16% des entreprises interrogées, se détendent dans les services en particulier, ajoute la BdF.

Le mois dernier, le gouverneur de la BdF François Villeroy de Galhau a déclaré que la croissance française devrait atteindre au moins 0,7% en 2025.

Dimanche, le ministre de l'Economie Roland Lescure a évoqué pour sa part une progression d'au moins 0,8% du PIB de la France cette année.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)