Au 3e trimestre 2026, le PIB de la France en volume recule de 0,2% en variation trimestrielle après une stagnation au 2e trimestre, ramenant ainsi l'acquis de croissance pour l'année 2026 à 0,1%, selon les données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee.

L'évolution du PIB au 3e trimestre 2026 est ainsi revue à la baisse de 0,1 point par rapport à l'estimation initiale, dans le sillage d'une contribution de la demande intérieure finale hors stocks révisée à la baisse du fait d'une situation plus dégradée de la FBCF dans la construction et l'information-communication.

La consommation des ménages accélère légèrement ( 0,3%) et la formation brute de capital fixe (FBCF) recule de nouveau (-0,9%), tandis que les dépenses de consommation des administrations publiques augmentent un peu moins vite ( 0,3%). Au total, la demande intérieure finale hors stocks reste stable.

La contribution du commerce extérieur à l'évolution du PIB est négative au 3e trimestre 2026 (-0,6 point), les exportations se contractant fortement (-1,6%) tandis que les importations marquent le pas ( 0,1%). En revanche, la contribution des variations de stocks à l'évolution du PIB se montre positive ( 0,3 point).