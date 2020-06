France : l'OCDE prévoit une contraction économique de 11,4% en 2020

(AOF) - L'OCDE prévient que la France est confrontée à une profonde récession, car la consommation et l'investissement ont fortement chuté pendant la période de confinement. Si la pandémie est contenue d'ici l'été, le PIB chutera d'environ 11,4 % en 2020 et rebondira de 7,7 % en 2021. Cependant, si une deuxième épidémie de virus se déclare à l'automne, le PIB devrait diminuer de 14,1 % en 2020 et rebondir de 5,2 % en 2021.

Selon l'organisation internationales, des mesures politiques telles que le renforcement du régime de chômage partiel contribueront à contenir la hausse du taux de chômage. Pour autant, celui-ci devrait culminer à 12,4 % et 13,7 % respectivement d'ici la fin de 2020 dans les deux scénarios.