France : l'OCDE prévoit une contraction de 9,5% cette année contre -11,4% en juin

(AOF) - L'OCDE est moins pessimiste sur les perspectives économiques de la France, comme elle l'est sur l'ensemble de l'économie mondiale. L'organisation internationale anticipe une chute de 9,5% du PIB en 2020 contre -11,4% en juin, avant un rebond de 5,8% en 2021. Ce dernier chiffre a été réduit de 1,9 point.

Au niveau mondial, l'OCDE est plus optimiste en raison des résultats économiques meilleurs que prévu enregistrés en Chine et aux États-Unis au premier semestre et du soutien massif des pouvoirs publics.