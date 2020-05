Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-L'interdiction des ventes à découvert pas censée perdurer-AMF Reuters • 07/05/2020 à 09:32









PARIS, 7 mai (Reuters) - L'interdiction des ventes à découvert décidée en France face aux turbulences sur les marchés financiers provoquées par la crise du coronavirus est une mesure exceptionnelle qui n'a pas vocation à perdurer, a déclaré jeudi le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le gendarme des marchés financiers a annoncé mi-avril qu'il prolongeait jusqu'au 18 mai l'interdiction des positions nettes vendeuses sur tous les titres négociés sur une plate-forme boursière en France. Quatre autres pays de l'Union européenne - l'Autriche, l'Espagne, la Belgique et la Grèce - ont également opté pour une prolongation de cette mesure d'exception. "C'est une mesure exceptionnelle qui n'a pas vocation à perdurer", a déclaré Robert Ophèle lors de son audition devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale. Il a ajouté qu'une levée de la mesure serait une "excellente nouvelle" car elle serait la conséquence d'une stabilisation des marchés. (Gwénaëlle Barzic, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.