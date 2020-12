Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-L'Insee prévoit un rebond de l'économie au premier semestre 2021 Reuters • 15/12/2020 à 18:00









PARIS, 15 décembre (Reuters) - L'économie française est en bonne voie pour rebondir au premier semestre 2021 si la crise liée à la pandémie de coronavirus se stabilise, a annoncé mardi l'Insee. Dans ses dernières perspectives économiques, l'Institut national de la statistique table sur une croissance de la deuxième économie d'Europe de 3% au premier trimestre 2021 par rapport au trimestre en cours qui devrait enregistrer une contraction de 4%. Le taux de croissance devrait ensuite ralentir à 2% au deuxième trimestre 2021, laissant le niveau du PIB inférieur de 3% mi-2021 par rapport à son niveau d'avant-crise. L'économie française, qui avait affiché un vif rebond au troisième trimestre 2020, est attendue en baisse au quatrième trimestre 2020 en raison de la résurgence de l'épidémie liée au coronavirus qui a contraint le gouvernement à imposer fin octobre un nouveau confinement national. L'Insee estime que le PIB va en conséquence se contracter cette année de 9%, une prévision en ligne avec celle d'autres instituts. Le gouvernement table pour sa part sur une contraction de 11%. (Thomas Leigh; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.