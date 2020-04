France : l'Insee confirme la perte d'activité liée au confinement à plus d'un tiers du PIB

(AOF) - L'Insee a maintenu l'estimation d'une perte comptable de 3 points de PIB annuel pour un mois de confinement à l'occasion d'un nouveau point sur l'impact économique du Covid-19. L'institut de statistique s'attend cependant à ce que la perte effective soit supérieure car il est très peu probable que la sortie du confinement s'accompagne d'un retour immédiat de l'activité économique à la normale.

Au 9 avril 2020, compte tenu des informations à sa diposition, l'ordre de grandeur de la perte d'activité est confirmé à plus d'un tiers du PIB (-36 %). Dans les branches principalement marchandes, qui représentent 78 % de l'économie, la perte d'activité est estimée à -42 %. La consommation des ménages subit quant à elle également une perte de l'ordre d'un tiers : -35 %.

Les comptables nationaux de l'Insee publieront si possible fin avril la première estimation des comptes du premier trimestre 2020.

" L'évolution du PIB devrait être nettement négative au premier trimestre et sans doute plus encore au deuxième trimestre, selon la durée et les modalités de sortie du confinement " a averti l'Insee.