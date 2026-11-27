Selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 2,9% sur un an en novembre 2026, marquant ainsi une décélération sensible après un taux annuel de 3,4% observé en octobre.

Les prix de l'énergie ralentiraient, freinés par le fort ralentissement de ceux des produits pétroliers et malgré l'accélération des prix du gaz. L'inflation des services diminuerait, sous l'effet du fort ralentissement des prix des services d'hébergement et de transport.

Les prix du tabac ralentiraient très légèrement. À l'inverse, les prix de l'alimentation accéléreraient un peu, tirés par ceux des produits frais. Les prix des produits manufacturés baisseraient sur un an au même rythme qu'au mois précédent.

Sur un mois, les prix à la consommation se replieraient de 0,7% en novembre, après une hausse de 0,4% en octobre. En données harmonisées pour les comparaisons européennes, ils augmenteraient de 3,2% sur un an en novembre, après 3,7% en octobre, et diminueraient de 0,7% sur un mois.

La consommation des ménages se stabilise en octobre

Par ailleurs, l'Insee indique qu'en octobre 2026, les dépenses de consommation des ménages français en biens se stabilisent sur un mois en volume, après une baisse de 0,9% en septembre (un chiffre révisé d'une baisse de 0,5% annoncée initialement).

La nouvelle baisse de la consommation d'énergie (-2,9% après -0,4%) est contrebalancée par le rebond de la consommation de biens fabriqués ( 1,3% après -1,7%). La consommation alimentaire, quant à elle, ressort quasi stable (-0,1% après -0,3%).