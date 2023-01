France: l'inflation remonte à 6% en janvier selon l'Insee

La hausse des prix à la consommation s'est légèrement accélérée en janvier, le taux d'inflation atteignant 6% sur un an après 5,9% en décembre, selon une première estimation publiée mardi par l'Insee.

"Cette légère hausse de l'inflation serait due à l'accélération des prix de l'alimentation et de ceux de l'énergie", respectivement en augmentation de 13,2% et 16,3% sur un an, indique l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans un communiqué. Les prix de l'énergie "rebondiraient du fait de la hausse des prix des produits pétroliers, en partie due à la fin des remises sur les carburants, et de celle, encadrée, des prix du gaz".

Au 1er janvier 2023 ont en effet pris fin la remise à la pompe de 10 centimes d'euros par litre et le plafonnement à 4% de la hausse du prix du gaz (au profit d'un plafonnement à 15% en 2023).

"Alors que les mesures gouvernementales portant sur les prix de l'énergie avaient fait baisser de près de 3 points de pourcentage l'inflation en France en 2022, les ménages français font finalement face à des fortes hausses de leurs factures d'énergie, bien après les voisins européens", commente l'économiste d'ING Charlotte de Montpellier.

A titre de comparaison, les prix de l'énergie avaient progressé de 15,1% sur un an en décembre et de 19,9% en janvier 2022.

Quant aux produits alimentaires, la hausse des prix s'est accélérée en janvier à la fois pour les produits frais (+9,8% sur un an après +9,3% en décembre 2022) et les autres produits alimentaires (+13,8% après +12,6%).

A l'inverse, la progression des prix des services a ralenti durant le premier mois de l'année 2023, passant de 2,9% à 2,6% sur un an.

Une "bonne nouvelle" pour Charlotte de Montpellier, selon qui "les prix des services semblent pour le moment peu touchés par les hausses de coûts" et en particulier par les multiples revalorisations du Smic ces derniers mois.

L'évolution du coût des produits manufacturés est restée stable (+4,6% en décembre 2022 et en janvier 2023), tandis que les prix du tabac ont progressé un peu moins rapidement qu'en décembre (+0,2% après +0,3%).

Chiffre de référence pour les comparaisons avec les autres pays européens, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) s'établit à 7% sur un an en janvier, après 6,7% en décembre.

L'Insee doit publier le 17 février une seconde estimation de l'inflation en janvier.

Dans sa dernière note de conjoncture publiée mi-décembre, l'institut tablait sur un pic d'inflation à 7% sur un an en janvier et février 2023, avant un reflux progressif.

ING s'attend pour sa part à sur une inflation maximale de 6,5% au premier trimestre 2023.

"L'inflation française sera bientôt plus élevée que celle observée dans les pays voisins", conclut Charlotte de Montpellier.

