France : l'inflation rebondit mollement

(AOF) - L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,1 % sur un mois en mai, après une stabilité le mois précédent, a annoncé l'Insee. Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4 %, après +0,3 % le mois précédent. Cette légère hausse de l'inflation résulte d'une accélération des prix des services et du tabac, en partie compensée par une accentuation de la baisse des prix de l'énergie et des produits manufacturés et un ralentissement de ceux des produits alimentaires. L'inflation sous-jacente a augmenté, en mai, de 0,6 % sur un an, après +0,3 % le mois précédent.

L'indice des prix à la consommation harmonisé, qui permet la comparaison avec les autres pays européens, est en hausse de 0,2 % sur un mois, après une stabilité le mois précédent ; sur un an, il augmente de 0,4 %, comme en avril.