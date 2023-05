France : l'inflation moins élevée que prévu en mai

(AOF) - L'inflation en France a ralenti en mai, les prix à la consommation ayant augmenté de 5,1% sur un an après 5,9% en avril. Le consensus visé était de 5,7%. Sur un mois, les prix à la consommation sont quasi stables (‑0,1 %) après +0,6 % en avril, contre un consensus de +0,6%. Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisée ressort en hausse de 6,0 % en mai, après +6,9 % en avril, contre un consensus de 6,4%. Sur un mois, il serait quasi stable (‑0,1 %), après +0,7 % le mois précédent et un consensus de +0,3%.