France-L'inflation harmonisée accélère plus que prévu sur un an en février

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 1,1% sur un an en février, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.

Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, à 0,7%, après une hausse de 0,4% en janvier, en rythme annuel.

Sur un mois, l'indice IPCH rebondirait de 0,8%, après -0,4% en janvier et alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur +0,5%.

Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation ressortirait à 1,0% en février en rythme annuel, après +0,3% en janvier et au-dessus du consensus (+0,8%).

"Cette hausse de l’inflation s’expliquerait en partie par une baisse moins prononcée des prix de l’énergie, provoquée par un effet de base sur les prix de l’électricité qui avaient fortement reculé en février 2025", souligne l'Insee dans un communiqué.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation augmenterait de 0,7% en février après -0,3% en janvier et contre un consensus à +0,5% ce mois-ci.

