France-L'inflation harmonisée accélère à 1,9% sur un an en mars

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 1,9% sur un an en mars, montrent les données préliminaires publiées mardi par l'Insee.

Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, à 1,9%, après une hausse de +1,1% en février, en rythme annuel.

Sur un mois, l'indice IPCH progresse à 1,1%, après +0,7% en février et alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur 1,0%.

Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation ressortirait à 1,7% en mars en rythme annuel, après +0,9% en février et en dessous du consensus (+1,6%).

"Cette hausse de l’inflation s’expliquerait par le fort rebond des prix de l’énergie (+7,3% sur un an après -2,9% en février), en particulier de ceux des produits pétroliers", souligne l'Insee dans un communiqué.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation aux normes françaises augmenterait de 0,9% en mars après +0,6% en février et en ligne avec le consensus de ce mois-ci (+0,9%).

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)