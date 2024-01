France : l'inflation en hausse en décembre

(AOF) - En décembre 2023, l’indice des prix à la consommation (IPC) rebondit légèrement sur un mois : +0,1 %, après ‑0,2 % en novembre, selon des données fournies par l'Insee ce vendredi. Cette hausse est essentiellement portée par le rebond des prix des services (+0,6 % après ‑0,3 %), notamment ceux des transports (+6,0 % après ‑5,9 %). Les prix de l’alimentation et du tabac sont stables sur un mois (après respectivement +0,4 % et 0,0 % en novembre).

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 3,7 % en décembre 2023, après +3,5 % en novembre. Cette hausse de l'inflation résulte de l'accélération sur un an des prix de l'énergie (+5,7 % après +3,1 %) et des services (+3,1 % après +2,8 %), tandis que ceux des produits manufacturés (+1,4 % après +1,9 %) et de l'alimentation (+7,2 % après +7,7 %) ralentissent.