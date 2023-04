France : l'inflation en hausse de 5,9% sur un an en avril

(AOF) - En avril 2023, les prix à la consommation ont augmenté de 5,9 % sur un an en avril, après 5,7% en mars, selon les données provisoires publiées ce vendredi par l'Insee. "Cette hausse de l'inflation serait notamment due à l'accélération des prix de l'énergie et de ceux des services", précise un communiqué. Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,6% en avril après une hausse de 0,9% en mars. L'indice des prix à la consommation harmonisé a augmenté de 6,9% sur un an en avril, après une hausse de 6,7% en mars.