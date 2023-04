Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: l'inflation annuelle accélèrerait en avril information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 09:00









(CercleFinance.com) - Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation en France augmenteraient de 5,9% en avril, après +5,7% le mois précédent. Sur un mois, ils s'accroitraient de 0,6%, après +0,9% en mars.



La hausse de l'inflation en rythme annuel serait notamment due à l'accélération des prix de l'énergie et des services, alors que les prix de l'alimentation ralentiraient. Enfin, la hausse sur un an des prix des produits manufacturés serait proche de celle de mars.



En données harmonisées, l'indice des prix à la consommation augmenterait de 6,9% en rythme annuel pour le mois qui s'achève, après +6,7% en mars. Sur un mois, il croîtrait de 0,7% en avril, après +1% le mois précédent.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.